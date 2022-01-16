​Федун может продать часть «Спартака», а Роналду и Месси будут играть в одной команде: главные слухи, которые могут сбыться в 2022 году

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» завершает цикл материалов о самых ярких футбольных слухах 2021 календарного года. Для начала мы собрали нейтральные слухи, которые, по сути, не могут сбыться или нет. Затем мы сделали подборку самых ярких слухов, которые уже сбылись или не сбылись. Пришло время поговорить о последней категории слухов – о тех, которые могут сбыться в наступившем году. Мы собрали самые яркие информационные сводки из этой серии.

Федун продаст часть «Спартака»

Ходили слухи, что холдинг City Football Group, владеющий рядом футбольных клубов по всему миру, имеет интересы в восточной Европе. Поговаривали, что холдинг может приобрести около 20% акций московского «Спартака». Таким образом, московский клуб может породниться с «Манчестер Сити» - флагманом City Football Group. Осуществится ли эта сделка в 2022 году? Будем следить за событиями.

Роналду и Месси станут одноклубниками

Летом Криштиану Роналду и Лионель Месси чуть ли не синхронно сменили клубные прописки – португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед», а аргентинец отправился в «ПСЖ». Лео во Франции пока смотрится неважно, и в прессе уже появлялись слухи о его желании уйти из клуба в конце сезона. Сообщалось, что такая возможность прописана в контракте аргентинца. У Криштиану дела на «Олд Траффорд» на индивидуальном уровне складываются лучше, но он, если верить слухам, недоволен низкими стандартами в стане «красных дьяволов».

Во второй половине 2021 года было несколько витков слухов о том, что Криштиану Роналду и Лионель Месси в 2022 году могут стать одноклубниками. Сообщалось, что в случае ухода португальца из «МЮ» подписать его постарается «ПСЖ», собирающий звёзд. В таком случае Роналду и Месси могут поиграть вместе в Париже. Был и слух о том, что подписать Криштиану и Лионеля хочет президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Это что-то совсем уж на грани фантастики.

Финансовый fair play сменит налог на роскошь

В УЕФА давно говорят о том, что правила финансового fair play нуждаются в изменениях. Ходили слухи, что УЕФА может внедрить так называемый налог на роскошь. Идея заключается в том, что участники еврокубков будут платить налог в случае, если они тратят на заработные платы своих футболистов больше, чем 70% от бюджета. Если УЕФА примет это нововведение в 2022 году, это будет ещё один шаг в сторону более богатых клубов.

Куда поедет Холанн

Одна из самых главных интриг будущего лета заключается в вопросе, куда перейдёт – а переход наверняка состоится – Эрлинг Холанн. В течение 2021 года какие только слухи не появлялись в прессе. То Холанн хочет играть за «Реал», то за «Барселону»; то Эрлинг хочет играть рядом с Килианом Мбаппе, то ему важно быть главным лидером нового проекта. Сам норвежец вроде как во время отдыха сказал фанатам ждать его в Испании, то есть основная борьба должна развернуться между «Реалом» и «Барселоной». Но и у «Манчестер Сити» на трансферном рынке наверняка найдутся аргументы.

Месси «увольняет» Почеттино, в «ПСЖ» придёт Зидан

Лионель Месси пришёл в «ПСЖ» только летом, но слухи говорят, что аргентинец уже имеет серьёзное влияние в принятии важных решений в клубе. Поговаривали, что Месси донёс до руководства парижан, что Маурисио Почеттино (с которым он, кстати, поругался в начале сезона) не тянет на роль тренера, который приведёт «ПСЖ» в большим победам. Слухи говорят о том, что боссы прислушались к Лео и уже работают над приглашением Зинедина Зидана. Отдохнувший француз якобы должен принять команду по завершению сезона.