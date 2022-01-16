​17 самых громких слухов 2021 года: что из них стало правдой

С новой недели традиционная рубрика слухов будет выходить на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в прежнем режиме. А пока мы продолжаем анализировать слухи прошедшего календарного года. Мы уже делали подборку самых интересных из так называемых нейтральных слухов. Теперь же мы представляем вашему вниманию наиболее громкие слухи из тех, которые уже либо сбылись, либо не сбылись.

Месси перейдёт в «ПСЖ» и уже ищет дом: правда

Весной в среде футбольных фанатов шли активные обсуждения того, где же продолжит свою карьеру Лионель Месси. Появлялись слухи, что аргентинец переберётся в «ПСЖ». Возможно, на этот момент звёздный форвард ещё не играл дом во французской столице, обращаясь к агентству по недвижимости люкового уровня, но в конечном итоге он перебрался именно в этот клуб.

Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет: неправда

Ходили слухи и о том, что Лионель Месси останется в «Барселоне». Поговаривали даже, что звёздный аргентинец согласовал новый контракт с каталонским клубом на целых пять сезонов. Информация оказалась ложной.

«Барселона» предлагает Месси пожизненный контракт: неправда

После возвращения в президентское кресло в «Барселоне» Жоан Лапорта сразу сказал о намерении сохранить Лео Месси в рядах клуба. Стали появляться слухи о предложении аргентинцу пожизненного контракта, в рамках которого Месси поиграет несколько лет, а затем будет работать в структуре клуба. Как видим, такого предложения не было. По крайней мере, пока что.

Роналду покидает «Ювентус»: правда

От слухов о Лионеле Месси – к слухам о Криштиану Роналду. Вскоре после провала «Ювентуса» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в СМИ стала появляться информация о том, что в туринском клубе решили попрощаться с Роналду и начать новый проект с перестройкой и ставкой на молодёжь. Говорилось и о том, что сам звёздный португалец тоже настроен менять клубную прописку. Это и произошло в конце августа.

Роналду попросил «Ювентус» о продлении контракта: неправда

Весной на фоне разных слухов о будущем Криштиану Роналду в прессе проскакивала и информация о том, что португалец попросил «Ювентус» продлить контракт ещё на сезон. Якобы форвард не хотел в 2022 году думать о своём будущем, когда на горизонте маячит чемпионат мира. Этот слух не подтвердился.

Роналду договаривается с «ПСЖ»: неправда

«ПСЖ» считался одним из претендентов на подписание Криштиану Роналду. Поговаривали, что французский гранд вёл предметные переговоры о переходе звёздного нападающего. Возможно, какие-то контакты действительно имели место быть, но если смотреть в корень, то информация была неправдивой.

Роналду вернётся в «Манчестер Юнайтед»: правда

Ещё весной в СМИ начала появляться о том, что Криштиану Роналду может вернуться на «Олд Траффорд». Ряд источников сообщал, что форвард говорил своим близким о готовности снова примерить на себе футболку «Манчестер Юнайтед». В конце концов, так и получилось.

Тедеско может возглавить сборную России: неправда

Вскоре после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы Станислав Черчесов был отправлен в отставку. Тотчас же стали появляться слухи о том, кто же возглавит российскую национальную команду. В числе кандидатов в прессе фигурировал и Доменико Тедеско, который по завершению сезона 2020/2021 ушёл из «Спартака». Сразу было понятно, что информация отдаёт желтизной. В конечном итоге она не подтвердилась.

Бердыев возглавит сборную России: неправда

А вот слухи о Курбане Бердыеве в сборной России выглядели куда правдоподобнее. Сообщалось, что РФС смотрел в сторону специалистов, находящихся без работы, и связывался с Бердыевым. Впрочем, на деле оказалось иначе. Сборную России принял Валерий Карпин, который на тот момент работал с «Ростовом».

«Зенит» уволит Семака: неправда

В прошедшем году было немало слухов о том, что «Зенит» между сезонами 2020/2021 и 2021/2022 сменит главного тренера. Сообщалось, что руководство питерского клуба хочет отправить Сергея Семака в отставку на фоне неудач команды на еврокубковой арене. СМИ даже говорили о предложении «Зенита» Владимиру Петковичу. С тех пор прошло более полугода, а Семак продолжает работать.

«Спартак» возглавит бывший тренер «Зенита»: неправда

Весной уже было известно, что Доменико Тедеско уходит из «Спартака» по завершению сезона. В прессе то и дело появлялись слухи о новом тренере «красно-белых». Как-то проскакивала информация о вероятном назначении в московском клубе Лучано Спаллетти, ранее работавшего в «Зените». Итальянец в итоге остался на родине, приняв там «Наполи».

«Спартак» выбрал Руя Виторию: правда

За пару туров до конца прошлого чемпионата России в СМИ просочилась информация о том, что «Спартак» сделал выбор в пользу Руя Витории. Так и получилось – команду после Доменико Тедеско принял португалец. Правда, отработал он с «красно-белыми» всего лишь полгода.

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Англия примет Евро-2020: неправда

Незадолго до старта чемпионата Европы в СМИ обсуждали возможное проведение Евро-2020 в одной стране. Поговаривали, что УЕФА изучает риски, прислушиваясь к опасениям по поводу перемещения фанатов между странами в эпоху пандемии коронавируса. Ходили слухи, что Евро-2020 могут полностью отдать Англии. К счастью, они не подтвердились.

«Локомотив» зовёт Рангника: правда

Ральф Рангник – достаточно востребованный специалист. Его то и дело связывали со статусными клубами Европы, а потому когда появилась информация о «Локомотиве», это где-то казалось «желтухой». Впрочем, Рангник всё же возглавил спортивный сектор в московском клубе. Отработал на этой должности немец считанные месяцы, но это уже другой вопрос.

Абрамович хочет немецкого тренера для «Челси»: правда

В начале года, когда Фрэнк Лэмпард ещё работал с «Челси», в СМИ появились слухи о том, что российский владелец клуба Роман Абрамович задумал привести на тренерский мостик тренера из Германии. Тогда в шорт-листе на первом месте якобы был Томас Тухель, а на втором – Ральф Рангник. Слух подтвердился уже очень скоро – буквально через пару недель «Челси» назначил Тухеля, распрощавшись с Лэмпардом.

Зидан уйдёт из «Реала»: правда

Весной в прессе сообщалось о том, что Зинедин Зидан по завершению сезона уйдёт с должности главного тренера «Реала». Француз, по данным источников, устал физически и морально, а потому решил взять паузу в своей тренерской карьере. Так и получилось.

Черчесов будет работать в Европе: правда

В начале зимы стала появляться информация о скором трудоустройстве Станислава Черчесова. Слухи о заинтересованности «Ференцвароша» в услугах российского специалисты нашли подтверждение достаточно быстро – уже через несколько недель Черчесов принял лидера чемпионата Венгрии.