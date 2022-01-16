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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили – о лимите: «В сборной настанут самые тяжелые дни в истории — неоткуда будет брать футболистов»

16 Января 2022 • 17:18 Комментировать (2)

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался касательно возможной реформы правила лимита на легионеров в российской Премьер-лиги. Эксперт заявил, что он не является сторонником нововведений.

По словам Кавазашвили, смягчение ограничений негативно повлияет на национальную команду России, приведя несколько аргументов.

«В сборной настанут самые тяжелые дни в истории — неоткуда будет брать футболистов. Всю жизнь говорил и буду говорить: нужно 2-3 легионера, а больше нельзя. Они должны быть лучшими в своих странах, чтобы наша молодежь брала пример», - цитирует экс-игрока «Спартака» Sport24.

Кавазашвили также добавил, что средства, которые идут на удержание иностранцев в клубах, необходимо направлять на развитие отечественных молодых игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили лимит на легионеров
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
16 Января 2022 в 18:39
Вот старый дурак. Возможно при увеличении конкуренции количество паспортисты и уменьшится, да вот только качество этих самых паспортисты улучшится. Во-первых потому что придется конкурировать с более сильными игроками за место в старте, а конкуренция как мы знаем ведёт к прогрессу. И второе, те кому не будет места в РПЛ, поедут в европейские чемпионаты развиваться, что тоже положительно скажется.
crocodile
16 Января 2022 в 17:46
«лучшими в своих странах» ога.
не говоря уже о бразильцах и прочих южно-латиноамериканцах, лучших игроков даже из не самых футбольных стран, с младых ногтей мониторят гейропейския скауты.
по поводу лимита, конечно, верно… но чем ты сейчас 2-3 «лучших» заманивать бушь в российский чемпионат?
экскурсией в мавзолей?)
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