Кавазашвили – о лимите: «В сборной настанут самые тяжелые дни в истории — неоткуда будет брать футболистов»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался касательно возможной реформы правила лимита на легионеров в российской Премьер-лиги. Эксперт заявил, что он не является сторонником нововведений.
По словам Кавазашвили, смягчение ограничений негативно повлияет на национальную команду России, приведя несколько аргументов.
«В сборной настанут самые тяжелые дни в истории — неоткуда будет брать футболистов. Всю жизнь говорил и буду говорить: нужно 2-3 легионера, а больше нельзя. Они должны быть лучшими в своих странах, чтобы наша молодежь брала пример», - цитирует экс-игрока «Спартака» Sport24.
Кавазашвили также добавил, что средства, которые идут на удержание иностранцев в клубах, необходимо направлять на развитие отечественных молодых игроков.
не говоря уже о бразильцах и прочих южно-латиноамериканцах, лучших игроков даже из не самых футбольных стран, с младых ногтей мониторят гейропейския скауты.
по поводу лимита, конечно, верно… но чем ты сейчас 2-3 «лучших» заманивать бушь в российский чемпионат?
экскурсией в мавзолей?)
Бан пользователя