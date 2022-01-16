Кавазашвили – о лимите: «В сборной настанут самые тяжелые дни в истории — неоткуда будет брать футболистов»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался касательно возможной реформы правила лимита на легионеров в российской Премьер-лиги. Эксперт заявил, что он не является сторонником нововведений.

По словам Кавазашвили, смягчение ограничений негативно повлияет на национальную команду России, приведя несколько аргументов.

«В сборной настанут самые тяжелые дни в истории — неоткуда будет брать футболистов. Всю жизнь говорил и буду говорить: нужно 2-3 легионера, а больше нельзя. Они должны быть лучшими в своих странах, чтобы наша молодежь брала пример», - цитирует экс-игрока «Спартака» Sport24.

Кавазашвили также добавил, что средства, которые идут на удержание иностранцев в клубах, необходимо направлять на развитие отечественных молодых игроков.