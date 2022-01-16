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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Ювентус» подготовил новое предложение по Азмуну слухи

16 Января 2022 • 16:37 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на днях оценил вероятность сохранения Сердара Азмуна в команде на вторую часть сезона в 99%. Если отталкиваться от слов руководителя питерского клуба, то «Ювентус» надеется на оставшийся 1%. Tuttosport пишет на своих страницах о том, что «старая синьора» продолжает работать над осуществлением перехода Азмуна. Туринцы приготовили новое предложение – они надеются снизить запрашиваемую чемпионами России сумму в 5 миллионов евро за счёт включения в сделку бонусных выплат. «Юве» ждёт ответа от «Зенита» в течение следующей недели.

Действующий контракт Сердара Азмуна с «Зенитом» истекает в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Сердар Азмун трансферы футбола - зима 2022
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