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​Жиго не полетит на сбор «Спартака» в понедельник

16 Января 2022 • 16:18 Комментировать

В понедельник «Спартак» отправится на первый зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. С командой не полетит защитник Самуэль Жиго. Об этом рассказывает «РБ Спорт», приводя комментарий Дмитрия Зеленова, который возглавляет в московском клубе пресс-службу.

Жиго присоединится к «Спартаку» после выздоровления от простудного заболевания.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани подтвердил тот факт, что Самуэль Жиго не уйдёт из клуба в зимнее трансферное окно. В последние недели слухи активно связывали француза со сменой клубной прописки, ведь его контракт истекает по завершению текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго
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