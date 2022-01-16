​Жиго не полетит на сбор «Спартака» в понедельник

В понедельник «Спартак» отправится на первый зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. С командой не полетит защитник Самуэль Жиго. Об этом рассказывает «РБ Спорт», приводя комментарий Дмитрия Зеленова, который возглавляет в московском клубе пресс-службу.

Жиго присоединится к «Спартаку» после выздоровления от простудного заболевания.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани подтвердил тот факт, что Самуэль Жиго не уйдёт из клуба в зимнее трансферное окно. В последние недели слухи активно связывали француза со сменой клубной прописки, ведь его контракт истекает по завершению текущего сезона.