«Локомотив» объявил о приходе в клуб нового тренера вратарей. Им стал 29-летний австрийский специалист Саша Март. На родине он тренировал вратарей в командах на молодёжном уровне. Отправившись за границу, Март был тренером голкиперов в первых командах голландского «Гронингена», казахстанского «Кайрата», и австрийского «Зальцбурга».

В сообщении пресс-службы «Локомотива» отмечается, что Заур Хапов, который был тренером вратарей команды на протяжении пяти с лишним лет, теперь перешёл на работу в отдел селекции. Он будет помогать в просмотре голкиперов для «железнодорожников».

Напомним, что в воскресенье «Локомотив» отправился в Испанию на сборы.