​«Локомотив» может подписать вратаря сборной России

«Локомотив» в ближайшее время может усилить вратарскую позицию. Как сообщает «РБ Спорт», московский клуб уже договаривается о переходе в свои ряды из «Химок» 26-летнего голкипера Ильи Лантратова. Сумма сделки может составить 2,5 миллиона евро.

Илья Лантратов заявил о себе по ходу прошлого сезона и в 2021 году даже вызывался в сборную России. Правда, за главную команду страны страж ворот «Химок» ещё не дебютировал.

В сезоне 2021/2022 Илья Лантратов провёл за «Химки» 19 матчей в чемпионате и Кубке России. В них голкипер пропустил 31 гол.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Илью Лантратова в 2 миллиона евро.