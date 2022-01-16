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​Президент «Лилля» высказался о переговорах с ЦСКА по Язиджи

16 Января 2022 • 15:31 Комментировать

Посреди недели агент атакующего хавбека «Лилля» Юсуфа Язиджи сообщил «Евро-Футбол.Ру», что футболист уже на 90% является игроком ЦСКА. Впрочем, сделка ещё не закрыта, что теперь подтвердил и президент французского клуба Оливье Летанг.

«У нас продолжаются переговоры с московским ЦСКА, но мы ещё не договорились. Мы определили Хатема Бен-Арфа как замену для Язиджи, но для начала нам нужно согласовать уход Юсуфа», - слова президента «Лилля» приводит RMC Sport.

В сезоне 2021/2022 Юсуф Язиджи провёл за «Лилль» 22 матча во всех соревнованиях. На счету 24-летнего турецкого полузащитника гола и голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лилль Юсуф Язиджи трансферы футбола - зима 2022
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