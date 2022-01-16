Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Иван Игнатьев после очередного скандала может сменить клуб

16 Января 2022 • 14:46 Комментировать

С Иваном Игнатьевым связывались большие надежды, но в последнее время футболист больше попадает в скандалы, нежели демонстрирует высокий уровень игры. В начале января в российском футбольном обществе активно обсуждали видео, на котором Игнатьева в состоянии алкогольного опьянения выгоняют из развлекательного заведения.

Вслед за очередным скандалом Игнатьева может ожидать смена клубной прописки. Как стало известно «РБ Спорт», 23-летний форвард может перейти в «Нижний Новгород» на правах аренды, но для этого ему нужно согласиться на понижение заработка. Второй вариант – закрытие «Рубином» части оклада игрока.

Иван Игнатьев в этом сезоне провёл 10 матчей, но ни разу не отметился результативным действием.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Нижний Новгород Иван Игнатьев трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Января
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Лилля» высказался о переговорах с ЦСКА по Язиджи
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Девушка, добивающаяся признания Азмуна отцом её дочери»: «Он просил сдачу с 50 тысяч рублей, если сумма лечения ребёнка будет меньше» 1
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Самедов назвал своих лучших тренеров в двух категориях
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Иван Игнатьев после очередного скандала может сменить клуб
13:33 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев считает, что «Спартаку» нужно менять 75% состава
12:39 · Россия. Премьер-лига
​Источник рассказал, как штрафуют игроков в клубах РПЛ
12:22 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» отправился на сборы фото
12:16 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев: «В «Спартаке» какая-то бабёнка стала править бал – стыдно!» 2
11:49 · Россия. Премьер-лига
​Магнуссон вспомнил об ощущениях в момент получения серьёзной травмы ахилла
09:20 · Россия. Премьер-лига
​Кубок легенд в Москве переносится
03:22 · Россия. ФНЛ
«Факел» попрощался с Грузновым
03:18 · ФНЛ-2. Группа 1
Рудаков подписал контракт с «Форте»
00:29 · Россия. Премьер-лига
Ваноли не устроил график Руя Витории: ​«Спартак» вышел из отпуска раньше 2
15 Января
23:46 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Спартака» отказался от предложения из Саудовской Аравии
21:12 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» пока не думает о расставании с Понсе
Все новости
Рекомендуем