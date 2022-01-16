​Иван Игнатьев после очередного скандала может сменить клуб

С Иваном Игнатьевым связывались большие надежды, но в последнее время футболист больше попадает в скандалы, нежели демонстрирует высокий уровень игры. В начале января в российском футбольном обществе активно обсуждали видео, на котором Игнатьева в состоянии алкогольного опьянения выгоняют из развлекательного заведения.

Вслед за очередным скандалом Игнатьева может ожидать смена клубной прописки. Как стало известно «РБ Спорт», 23-летний форвард может перейти в «Нижний Новгород» на правах аренды, но для этого ему нужно согласиться на понижение заработка. Второй вариант – закрытие «Рубином» части оклада игрока.

Иван Игнатьев в этом сезоне провёл 10 матчей, но ни разу не отметился результативным действием.