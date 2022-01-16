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​Ловчев считает, что «Спартаку» нужно менять 75% состава

16 Января 2022 • 13:33 Комментировать

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает нынешний состав команды слабым и неспособным решать большие задачи. Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Ловчев решительно сказал: «На мой взгляд, «Спартаку» нужно менять 75 процентов состава».

По словам Ловчева, из нынешних игроков он сохранил бы в составе Георгия Джикию, Романа Зобнина, Наиля Умярова (из-за его выступлений за молодёжную сборную), Александра Соболева, Самуэля Жиго и Виктора Мозеса.

Ловчев также сопоставил трансферную деятельность «Спартака» с трансферной деятельностью «Зенита». Ветеран отметил, что питерцы покупали Ловрена из «Ливерпуля» и игроков сборной Бразилии, а москвичи – Хендрика и Кофрие. По словам Ловчева, игроков уровня Хендрика и Кофрие хватает и в России.

Ловчев: «В «Спартаке» какая-то бабёнка стала править бал – стыдно!»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев
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