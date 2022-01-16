​Источник рассказал, как штрафуют игроков в клубах РПЛ

Популярный телеграм-канал «Мутко против» сравнил контракты нескольких игроков из разных клубов Премьер-лиги России и вывел некоторые общие их черты в плане штрафных санкций.

Так, например, за опоздание на тренировку футболистов, как правило, штрафуют на 10% от месячной суммы премии, а за пропуск занятия – на 50%. Что касается официальных игр, то опоздание обычно лишает игрока 75% от суммы премии, а неявка – всей премии.

Также штрафы можно получить за употребление алкогольных напитков в тренировочные дни и перед играми, курение, разглашение внутренней информации, нарушение тренерских указаний и так далее.

Отмечается, что в некоторых клубах суммы штрафов могут отличаться.