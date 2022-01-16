Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» отправился на сборы фото

16 Января 2022 • 12:22 Комментировать

Клубы Премьер-лиги России начали отправляться на зимние сборы. В воскресенье о вылете в Испанию сообщила пресс-служба «Локомотива», опубликовав несколько фотографий на страничке в «Твиттере».

 

Напомним, что «Локомотив» после первой части сезона располагается лишь на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. При этом ситуация очень плотная – «железнодорожники» всего на один балл опережают восьмые «Крылья Советов» и всего на три балла отстают от третьего «Сочи».

Первый официальный матч в 2022 году «Локомотив» проведёт 27 февраля – против «Краснодара» на поле соперника.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Января
13:33 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев считает, что «Спартаку» нужно менять 75% состава
12:39 · Россия. Премьер-лига
​Источник рассказал, как штрафуют игроков в клубах РПЛ
12:22 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» отправился на сборы фото
12:16 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев: «В «Спартаке» какая-то бабёнка стала править бал – стыдно!» 1
11:49 · Россия. Премьер-лига
​Магнуссон вспомнил об ощущениях в момент получения серьёзной травмы ахилла
09:20 · Россия. Премьер-лига
​Кубок легенд в Москве переносится
03:22 · Россия. ФНЛ
«Факел» попрощался с Грузновым
03:18 · ФНЛ-2. Группа 1
Рудаков подписал контракт с «Форте»
00:29 · Россия. Премьер-лига
Ваноли не устроил график Руя Витории: ​«Спартак» вышел из отпуска раньше 2
15 Января
23:46 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Спартака» отказался от предложения из Саудовской Аравии
21:12 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» пока не думает о расставании с Понсе
19:44 · Россия. Премьер-лига
​Руй Витория опубликовал милое фото - его сын надел футболку «Спартака» фото
16:38 · Россия. Премьер-лига
«Лацио» получил предложение по трансферу Мурики из России
16:28 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» положил конец слухам о трансфере Азмуна 3
16:10 · Россия. Премьер-лига
Шатов подпишет контракт с клубом РПЛ
Все новости
Рекомендуем