Клубы Премьер-лиги России начали отправляться на зимние сборы. В воскресенье о вылете в Испанию сообщила пресс-служба «Локомотива», опубликовав несколько фотографий на страничке в «Твиттере».

Напомним, что «Локомотив» после первой части сезона располагается лишь на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. При этом ситуация очень плотная – «железнодорожники» всего на один балл опережают восьмые «Крылья Советов» и всего на три балла отстают от третьего «Сочи».

Первый официальный матч в 2022 году «Локомотив» проведёт 27 февраля – против «Краснодара» на поле соперника.