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​Ловчев: «В «Спартаке» какая-то бабёнка стала править бал – стыдно!»

16 Января 2022 • 12:16 Комментировать (1)

Известный в прошлом футболист «Спартака» Евгений Ловчев в очередной раз высказался о происходящем в клубе в наши дни.

«Николай Петрович Старостин иногда женщин бабёнками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабёнка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб!» - поделился своими мыслями Ловчев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Судя по всему, слова Евгения Ловчева относятся к супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой, имеющей серьёзное влияние в клубе. В своё время Ловчев уже не раз критиковал Салихову.

Ловчев также добавил, что в условиях нынешнего подхода ситуацию в «Спартаке» не смогут изменить новые футболисты, тренеры и менеджеры.

Добавим, что в декабре «Спартак» пригласил Луку Каттани на должность спортивного директора и Паоло Ваноли на должность главного тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Леонид Федун Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
8891SM
16 Января 2022 в 13:38
и все это говорит чмо из за которого Спартак побывал в первой лиге.
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