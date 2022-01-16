​Ловчев: «В «Спартаке» какая-то бабёнка стала править бал – стыдно!»

Известный в прошлом футболист «Спартака» Евгений Ловчев в очередной раз высказался о происходящем в клубе в наши дни.

«Николай Петрович Старостин иногда женщин бабёнками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабёнка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб!» - поделился своими мыслями Ловчев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Судя по всему, слова Евгения Ловчева относятся к супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой, имеющей серьёзное влияние в клубе. В своё время Ловчев уже не раз критиковал Салихову.

Ловчев также добавил, что в условиях нынешнего подхода ситуацию в «Спартаке» не смогут изменить новые футболисты, тренеры и менеджеры.

Добавим, что в декабре «Спартак» пригласил Луку Каттани на должность спортивного директора и Паоло Ваноли на должность главного тренера.