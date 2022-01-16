​Кубок легенд в Москве переносится

Очередной розыгрыш Кубка легенд, который должен был состояться в Москве в период с 28 по 30 января, переносится. Причина переноса турнира заключается в текущей сложной эпидемиологической обстановке с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова тренера команды легенд сборной России Валерия Гладилина.

По словам Гладилина, турнир, вероятно, пройдёт ближе к лету. Точные сроки определятся на следующей неделе, когда пройдёт совещание.

Кубок легенд является турниром для ветеранов, повесивших бутсы на гвоздь. Впервые этот турнир проводился ещё в 2009 году. В 12 из 13 случаях победителем Кубка легенд становилась сборная России.