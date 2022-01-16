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Ваноли не устроил график Руя Витории: ​«Спартак» вышел из отпуска раньше

16 Января 2022 • 00:29 Комментировать

Паоло Ваноли не устроил график подготовки, который в «Спартаке» составлял штаб его предшественника - Руя Витории. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс». По данным источника, итальянский тренер был недоволен тем, что соперники «Спартака» получают фору, выходя из зимнего отпуска почти на неделю раньше. По этой причине «красно-белые» собрались 12 января, а не 18, как планировал предыдущий тренерский штаб.

Напомним, что Паоло Ваноли возглавил «Спартак» в декабре. На текущий момент «красно-белые» занимают только девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Спартак Москва Руй Витория Паоло Ваноли
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