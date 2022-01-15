​«Спартак» пока не думает о расставании с Понсе

«Спартак» в настоящий момент не вписывается в лимит – в команде девять легионеров, то время как на сезон РПЛ можно заявить только восьмерых игроков с иностранным паспортом. В пятницу на пресс-конференции спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани сказал, что клуб уже определился с легионером, которого нужно продать. Судя по всему, этим игроком является не форвард Эсекель Понсе. По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб пока не планирует расставаться с аргентинцем.

В сезоне 2021/2022 Эсекель Понсе провёл за «Спартак» 11 матчей. На счету 24-летнего нападающего четыре гола и один результативный пас.