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​Руй Витория опубликовал милое фото - его сын надел футболку «Спартака» фото

15 Января 2022 • 19:44 Комментировать

В декабре «Спартак» попрощался с Руем Виторией. Португалец, отработавший в России всего полгода, в настоящий момент не имеет клуба, а потому у него есть предостаточно времени, чтобы быть рядом с семьёй. Перед выходными Витория опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» милое фото со своим сыном. Ребёнок, делающий первые шаги в футболе, предстал в футболке «Спартака».

В подписи к фото Руй Витория рассказал о «незабываемом моменте» - накануне он побывал на первой футбольной тренировке своего сына в жизни.

Напомним, что после ухода Руя Витории тренером «Спартака» стал Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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​Руй Витория опубликовал милое фото - его сын надел футболку «Спартака» фото
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