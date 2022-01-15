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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аршавин получил новую должность в «Зените» официально

15 Января 2022 • 17:25 Комментировать (4)

Андрей Аршавин пошёл на повышение в «Зените». Теперь 40-летний специалист занимает должность заместителя генерального директора клуба. Об этом сообщает ТАСС, приводя комментарий гендиректора «сине-бело-голубых» Александра Медведева.

По словам Медведева, Аршавин будет заниматься повышением эффективности вертикали, соединяющей первую команду с академией.

Напомним, что Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста относительно недавно – в конце 2018 года. Повесив бутсы на гвоздь, Аршавин принялся работать в структуре «Зенита».  

Добавим, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 18 сыгранных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
15 Января 2022 в 18:04
Мне кажется что будучи спорт.диром он приносил бы больше пользы.
ILLNAT
15 Января 2022 в 17:40
40-летний специалист?) Эффектная должность,а главное очень нужная -Повышатель эффективности вертикали.)
slink
15 Января 2022 в 17:43
Это зависть?
ILLNAT
15 Января 2022 в 17:48
Конечно.Я ведь тоже претендовал на эту должность.) А взяли Аршавина.)
ПС.Дружище,у тебя все нормально?)
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