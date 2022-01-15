Андрей Аршавин пошёл на повышение в «Зените». Теперь 40-летний специалист занимает должность заместителя генерального директора клуба. Об этом сообщает ТАСС, приводя комментарий гендиректора «сине-бело-голубых» Александра Медведева.
По словам Медведева, Аршавин будет заниматься повышением эффективности вертикали, соединяющей первую команду с академией.
Напомним, что Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста относительно недавно – в конце 2018 года. Повесив бутсы на гвоздь, Аршавин принялся работать в структуре «Зенита».
Добавим, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 18 сыгранных туров.
ПС.Дружище,у тебя все нормально?)
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