«Лацио» получил предложение по трансферу Мурики из России

В римском «Лацио» высказались об интересе к нападающему Ведату Мурики из российского чемпионата. Эту новость прокомментировал Игли Таре, занимающий пост спортивного директора клуба.

«Мы получили предложение из России, больше ничего не могу сказать», - ответил на вопрос журналиста Sport24 функционер.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны московского ЦСКА. «Армейцы» планируют арендовать Мурики до конца нынешнего сезона с правом выкупа. Общая сумма сделки оценивается в 10,5 миллиона евро.

Ведат – резервный форвард «Лацио». В этом сезоне он провел 11 поединков в рамках Серии А.