Гендиректор «Зенита» положил конец слухам о трансфере Азмуна

В СМИ последнее время активно обсуждается возможный уход иранского форварда Сердара Азмуна из петербургского «Зенита». По этому поводу высказался гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.
В интервью «РБ Спорт» руководитель заявил, что клуб не получал предложений по игроку от туринского «Ювентуса». По словам Медведева, нападающий останется в «Зените» этой зимой.
«99%, что останется», - сказал генеральный директор.
Срок трудового соглашения Сердара с петербуржцами рассчитан до конца нынешнего сезона. Кроме «Ювентуса», интерес к нападающему проявляет французский «Лион».
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