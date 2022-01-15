Гендиректор «Зенита» положил конец слухам о трансфере Азмуна

В СМИ последнее время активно обсуждается возможный уход иранского форварда Сердара Азмуна из петербургского «Зенита». По этому поводу высказался гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

В интервью «РБ Спорт» руководитель заявил, что клуб не получал предложений по игроку от туринского «Ювентуса». По словам Медведева, нападающий останется в «Зените» этой зимой.

«99%, что останется», - сказал генеральный директор.

Срок трудового соглашения Сердара с петербуржцами рассчитан до конца нынешнего сезона. Кроме «Ювентуса», интерес к нападающему проявляет французский «Лион».