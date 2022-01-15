Шатов подпишет контракт с клубом РПЛ

Екатеринбургский «Урал» может стать новым местом работы российского полузащитника Олег Шатова. Как стало известно «Спорт-экспрессу», 31-летний свободный агент близок к подписанию контракта с уральцами.

Последним клубом футболиста был казанский «Рубин», с которым Олег расторг трудовое соглашение в концовке сезона-2021/2022. С того момента Шатов находится без команды.

Стоит напомнить, что полузащитник выступал за екатеринбургскую команду на старте своей карьеры. Олег защищал цвета «Урала» с 2007 по 2011 год. После этого он поиграл за «Анжи», петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Рубин».