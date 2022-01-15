«Краснодар» работает над трансфером бразильского нападающего

Бразильский форвард Рикардиньо, правами на которого владеет «Гремио», имеет вариант трудоустройства в российской Премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах Sport24.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Краснодар». Российский клуб вступил в переговоры по трансферу нападающего. «Быки» планируют подписать Рикардиньо по окончании нынешнего сезона.

Текущий сезон бразилец проводит в аренде за португальский клуб «Маритиму». В рамках Примейры он сыграл девять матчей и отметился одним забитым мячом.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца июня 2022 года.