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«Краснодар» работает над трансфером бразильского нападающего

15 Января 2022 • 14:51 Комментировать

Бразильский форвард Рикардиньо, правами на которого владеет «Гремио», имеет вариант трудоустройства в российской Премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах Sport24.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Краснодар». Российский клуб вступил в переговоры по трансферу нападающего. «Быки» планируют подписать Рикардиньо по окончании нынешнего сезона.

Текущий сезон бразилец проводит в аренде за португальский клуб «Маритиму». В рамках Примейры он сыграл девять матчей и отметился одним забитым мячом.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Рикардиньо
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