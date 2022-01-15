Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ювентус» назвал «Зениту» сумму, какую готов заплатить за Азмуна

15 Января 2022 • 13:25 Комментировать (4)

Туринский «Ювентус» не сдается и пытается оформить переход иранского форварда Сердара Азмуна в текущее трансферное окно. По информации Tuttosport, боссы «старой синьоры» подготовили предложение петербургскому «Зениту».

Итальянский гранд готов заплатить за 27-летнего бомбардира пять миллионов евро. «Юве» намерен подписать Сердара в качестве замены Федерико Кьезе, выбывшему из строя из-за повреждения «крестов».

Еще одним претендентом на Азмуна является французский «Лион». «Ткачи» ранее заявили о готовности приобрести форварда за шесть миллионов.

Контракт нападающего с чемпионом РПЛ истекает в конце сезона-2021/2022.

«Зенит» шокировал «Ювентус» стоимостью Азмуна

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
15 Января 2022 в 14:17
Я был бы рад, если Сердар поедет в Ювентус
ингерман
15 Января 2022 в 14:03
ай нада отдавац парня.. пущай играец.. )))
Juventini83
15 Января 2022 в 13:32
Сомнительно что бомжи пойдут на такую сделку, тут только если сам Сердар очень захочет, всё-таки есть шанс сыграть в плей-офф ЛЧ.
Zenituwka
15 Января 2022 в 14:18
Бомжи нет. А вот для трёх сторон, Зенита, Ювентуса и Азмуна это хорошая сделка. Надо делать.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Января
14:51 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» работает над трансфером бразильского нападающего
14:13 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выделит 10 млн евро на трансфер форварда из Серии А
12:54 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил шансы «Спартака» свергнуть «Зенит» с трона в РПЛ
12:45 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Рангник - временный тренер в «МЮ», он надеется вернуться на большие деньги в «Локомотив»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Магкеев рассказал, когда может вернуться на поле
12:27 · Россия. Премьер-лига
Сёмин дал оценку работе Семака в «Зените» 1
11:35 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Локомотива» Худяков: «Не боюсь потерять место в основном составе» 1
11:19 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски прибыл на тренировочный сбор «Динамо»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Орлов - о новом тренере «Краснодара»: «Большой риск, он ничем не прославился»
09:10 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА определился с будущим Магнуссона
09:03 · Россия. Премьер-лига
Уткин отреагировал на новость о своей госпитализации
02:51 · Россия. Премьер-лига
Дзюба забил первый гол «Зенита» в 2022 году
01:43 · Россия. ФНЛ
«Факел» расторг контракт с Кулишевым
01:39 · Россия. ФНЛ
Липецкий «Металлург» покинуло ещё два игрока
01:30 · Россия. ФНЛ
Семейкин и Серасхов покинули «Томь» и стали свободными агентами
Все новости
Рекомендуем