«Ювентус» назвал «Зениту» сумму, какую готов заплатить за Азмуна

Туринский «Ювентус» не сдается и пытается оформить переход иранского форварда Сердара Азмуна в текущее трансферное окно. По информации Tuttosport, боссы «старой синьоры» подготовили предложение петербургскому «Зениту».

Итальянский гранд готов заплатить за 27-летнего бомбардира пять миллионов евро. «Юве» намерен подписать Сердара в качестве замены Федерико Кьезе, выбывшему из строя из-за повреждения «крестов».

Еще одним претендентом на Азмуна является французский «Лион». «Ткачи» ранее заявили о готовности приобрести форварда за шесть миллионов.

Контракт нападающего с чемпионом РПЛ истекает в конце сезона-2021/2022.

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