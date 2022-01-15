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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин оценил шансы «Спартака» свергнуть «Зенит» с трона в РПЛ

15 Января 2022 • 12:54 Комментировать

Бывший наставник «Ростова» и «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на вчерашнее обширное интервью нового спортивного директора «Спартака» Луки Каттани. В частности, итальянский функционер пообещал навязать борьбу петербургскому «Зениту» в споре за чемпионский титул.

«Если он сказал, что готов составить конкуренцию «Зениту», то должен работать не покладая рук. Сможет ли «Спартак»? У них всегда есть возможности бороться за первое место», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Перед зимней паузой в «Спартаке» произошла смена наставника. Вместо уволенного португальца Руя Витории руководить командой будет итальянец Паоло Ваноли, для которого это первый опыт работы на посту главного тренера. Ранее он входит в тренерский штаб Антонио Конте.

«Красно-белые» провалили первую часть сезона в Премьер-лиге. Команда с 23 очками занимает лишь девятое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 15 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин Лука Каттани
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