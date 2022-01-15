Смородская: «Рангник - временный тренер в «МЮ», он надеется вернуться на большие деньги в «Локомотив»

Ольга Смородская, ранее работавшая на посту президента столичного «Локомотива», отреагировал на конфуз наставника «МЮ» Ральфа Рангника, приехавшего на тренировку в выходной день.

«Со всяким бывает. Самое главное, что нет результата. Он временный тренер до прихода Почеттино. Он это знает и надеется вернуться на большие деньги в «Локомотив», - поделилась мнением Смородская в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, что немецкий тренер переехал на «Олд Траффорд» из московского «Локомотива», где занимал одну из руководящих должностей в структуре клуба.

Трудовой договор Рангника с «красными дьяволами» истекает по окончании сезона-2021/2022.