Магкеев рассказал, когда может вернуться на поле

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о восстановлении после повреждения крестообразных связок. Футболист в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» поведал, когда стоит ждать его возвращения на поле.

«Когда вернусь? Апрель. Конец апреля. На сборы полечу с основой», - сказал Станислав.

Последний раз Магкеев появлялся на футбольном поле во встрече с подмосковными «Химками» в рамках девятого тура чемпионата России.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 22-летний защитник провел семь поединков и получил одну желтую карточку.