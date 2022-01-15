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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин дал оценку работе Семака в «Зените»

15 Января 2022 • 12:27 Комментировать (1)

Легендарный российский тренер Юрий Сёмин, известный по сотрудничеству со столичным «Локомотивом», высказался о работе наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Семак уже три года не дает никому приблизиться к его команде. Сергей блестяще работает. Кроме него в «Зените» никто не выигрывал чемпионат России три раза подряд», - передает слова Сёмина «Спорт-экспресс».

45-летний тренер возглавляет «сине-бело-голубых» с мая 2018 года. Под его руководством петербургский коллектив трижды становился чемпионом российской Премьер-лиги. Срок контракта Семака с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» идет на первом месте в таблице после 18 туров. Питерцы опережают идущее вторым «Динамо» на два пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин Сергей Семак
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
superzina
15 Января 2022 в 13:00
ГАЗПРОМ уже три года не дает никому приблизиться к его команде.
ГАЗПРОМ блестяще работает.
Кроме ГАЗПРОМА в «Зените» никто не выигрывал чемпионат России три раза подряд .
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