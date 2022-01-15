Сёмин дал оценку работе Семака в «Зените»

Легендарный российский тренер Юрий Сёмин, известный по сотрудничеству со столичным «Локомотивом», высказался о работе наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Семак уже три года не дает никому приблизиться к его команде. Сергей блестяще работает. Кроме него в «Зените» никто не выигрывал чемпионат России три раза подряд», - передает слова Сёмина «Спорт-экспресс».

45-летний тренер возглавляет «сине-бело-голубых» с мая 2018 года. Под его руководством петербургский коллектив трижды становился чемпионом российской Премьер-лиги. Срок контракта Семака с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» идет на первом месте в таблице после 18 туров. Питерцы опережают идущее вторым «Динамо» на два пункта.