Голкипер «Локомотива» Худяков: «Не боюсь потерять место в основном составе»

Юный страж ворот московского «Локомотива» Даниил Худяков высказался о борьбе за место в основном составе столичного коллектива.

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» 18-летний футболист заявил, что в полной готовности подходит к зимним тренировочным сборам. Худяков подчеркнул, что не боится лишиться места в стартовом составе «железнодорожников».

В нынешнем сезоне перспективный голкипер провел в составе «Локомотива» восемь поединков, в которых пропустил 12 мячей. В двух матчах Даниил отстоял на ноль.

На зимнюю паузу «железнодорожники» ушли на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.