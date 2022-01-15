Шиманьски прибыл на тренировочный сбор «Динамо»

Польский хавбек Себастиан Шиманьски прибыл на тренировочный сбор московского «Динамо», рапортует клубная пресс-служба. Подопечные Сандро Шварца готовятся ко второй половине сезона в Катаре.

Напомним, что около месяца назад полузащитник был прооперирован в Германии. У Шиманьски была обнаружена двухсторонняя паховая грыжа.

22-летний поляк является одним из ведущих футболистов «Динамо» в нынешнем сезоне. В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Себастиан провел 16 поединков, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

На зимнюю паузу динамовцы ушли на втором месте в таблице РПЛ.