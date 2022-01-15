Орлов - о новом тренере «Краснодара»: «Большой риск, он ничем не прославился»

Пару дней назад «Краснодар» представил нового главного тренера команды. Этот пост занял немецкий специалист Даниэль Фарке, ранее работавший в «Норвиче». Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на этой назначение. Его слова передает РБК.

«Брать Фарке - большой риск. Он ничем не прославился на тренерском поприще. «Краснодар» - клуб, где хотелось бы видеть тренера, который создаст команду», - сказал комментатор.

45-летний тренер заключил с «быками» контракт до окончания сезона-2023/2024. У руля краснодарской команды Фарке сменил Виктора Ганчаренко, отправленного в отставку.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице.