Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин отреагировал на новость о своей госпитализации

15 Января 2022 • 09:03 Комментировать

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на информацию СМИ, сообщивших о его госпитализации из-за проблем с сердцем.

В своем телеграм-канале Василий заявил, что с ним все хорошо - он здоров. Как заявил Уткин, он регулярно проходит плановое медобследование, как любой нормальный человек, которому больше 50 лет.

Стоит отметить, что Уткину исполнится 50 лет в марте, а именно – 6 марта. Ранее Василий работал комментатором на телевидении, а в настоящее время активно занимается своим ютуб-каналом, где разбирает различные футбольные ситуации.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Января
09:10 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА определился с будущим Магнуссона
09:03 · Россия. Премьер-лига
Уткин отреагировал на новость о своей госпитализации
02:51 · Россия. Премьер-лига
Дзюба забил первый гол «Зенита» в 2022 году
01:43 · Россия. ФНЛ
«Факел» расторг контракт с Кулишевым
01:39 · Россия. ФНЛ
Липецкий «Металлург» покинуло ещё два игрока
01:30 · Россия. ФНЛ
Семейкин и Серасхов покинули «Томь» и стали свободными агентами
01:21 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник сборной Алжира покинул «Крылья Советов»
14 Января
23:51 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов обратил на себя внимание клуба Серии А слухи
23:31 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Спартака» назвал Бакаева лучшим полузащитником клуба
23:25 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, в каком случае он может вернуться в сборную
23:13 · Россия. Премьер-лига
В сферу интересов «Зенита» попал польский таранный форвард 7 слухи
22:24 · Россия. Премьер-лига
Червиченко высказался относительно будущего Бакаева
21:43 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Лиона» в очередной раз лестно отозвался об Азмуне
21:14 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» не удалось продать Хендрикса в МЛС – игрок отказался уходить из клуба 1 слухи
21:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Бакаеву надо бежать из «Спартака» 4
Все новости
Рекомендуем