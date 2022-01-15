Уткин отреагировал на новость о своей госпитализации

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на информацию СМИ, сообщивших о его госпитализации из-за проблем с сердцем.

В своем телеграм-канале Василий заявил, что с ним все хорошо - он здоров. Как заявил Уткин, он регулярно проходит плановое медобследование, как любой нормальный человек, которому больше 50 лет.

Стоит отметить, что Уткину исполнится 50 лет в марте, а именно – 6 марта. Ранее Василий работал комментатором на телевидении, а в настоящее время активно занимается своим ютуб-каналом, где разбирает различные футбольные ситуации.