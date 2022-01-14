Самедов – о лимите: «Сделайте так, чтобы в Россию приезжали только «сборники»

Бывший футболист национальной команды России Алексанлр Самедов поделился своим мнением касательно нового формата лимита на легионеров. По мнению эксперта, ограничения необходимы, но саму систему стоит немного доработать.

Например, Самедов предложил включить определенные правила в регламент, которые будут позволять подписывать только качественных иностранных игроков.

«Почему к нам должны ехать низкосортные иностранцы, которые будут хуже, но им можно платить меньше и они будут занимать места русских футболистов? Почему в Италию должны приезжать только футболисты высокого уровня, или в Англию — только игроки сборных? Вопросов нет, сделайте тогда и в России, чтобы сюда приезжали только «сборники», - прокомментировал Самедов в подкасте на ютуб-канале «Ответь по-братски?

Также он добавил, что к отечественным футболистам совершено другое отношение, чем к приезжим иностранцам. По его словам, легионеры всегда «белые и пушистые», а русские виноваты во всех бедах команд.