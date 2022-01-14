​Россия – на 8 месте в мире по тратам на трансферы за прошлый год

ФИФА опубликовала традиционный отчёт по трансферной деятельности в футбольном мире за календарный год. Россия оказалась на 8 позиции в списке стран, чьи клубы в прошедшем 2021 году тратили на трансферы больше всех. Российские клубы потратили на усиление своих составов 131,2 миллиона долларов.

На вершине рейтинга ожидаемо оказалась Англия, причём с большим отрывом. Английские клубы потратили более миллиарда, а именно – 1,386 миллиарда долларов.

Любопытно, что Испания в рейтинге оказалась сразу на пятой позиции, пропустив вперёд все страны большой европейской футбольной пятёрки.