Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Россия – на 8 месте в мире по тратам на трансферы за прошлый год

14 Января 2022 • 18:28 Комментировать (1)

ФИФА опубликовала традиционный отчёт по трансферной деятельности в футбольном мире за календарный год. Россия оказалась на 8 позиции в списке стран, чьи клубы в прошедшем 2021 году тратили на трансферы больше всех. Российские клубы потратили на усиление своих составов 131,2 миллиона долларов.

На вершине рейтинга ожидаемо оказалась Англия, причём с большим отрывом. Английские клубы потратили более миллиарда, а именно – 1,386 миллиарда долларов.

Любопытно, что Испания в рейтинге оказалась сразу на пятой позиции, пропустив вперёд все страны большой европейской футбольной пятёрки.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РПЛ трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Куляба
14 Января 2022 в 18:41
Испания на 5 ?
нежданчик однако
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Января
18:36 · Россия. Премьер-лига
​Семак: «Сергеев нам необходим для ротации и конкуренции»
18:13 · Россия. Премьер-лига
В руководящем органе «Спартака» произошли изменения
18:13 · Россия. Премьер-лига
​У новичка «Локомотива» самое необычное хобби для футбола
17:42 · Россия. Премьер-лига
​Каттани рассказал о стратегии «Спартака»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Каттани: «Николсон в среднем забивает столько же, сколько Мартинес из «Интера», его хотел ещё один клуб из Москвы»
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Каттани: «Игроков «Зенита» «Спартак» не рассматривал»
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Каттани: «Если вылечу из «Спартака» через неделю, не буду проситься в «ПСЖ»
17:10 · Россия. Премьер-лига
​Каттани: «Рано или поздно кто-то сбросит «Зенит» с трона»
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Каттани рассказал, в каком случае уйдёт из «Спартака»
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Каттани подтвердил, что Жиго остаётся в «Спартаке»
16:42 · Россия. Премьер-лига
​Каттани ответил на вопрос о том, будут ли новые покупки у «Спартака» зимой
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Каттани: «Хочу, чтобы «Спартак» снова боялись»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Зенита» сообщил последние новости из лазарета команды
16:21 · Россия. Премьер-лига
​У Каттани спросили, разбирается ли Федун в футболе 1
16:16 · Россия. Премьер-лига
Федун сказал: «Я плачу тебе, чтобы ты решал проблемы» - Каттани
Все новости
Рекомендуем