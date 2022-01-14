​Каттани рассказал о стратегии «Спартака»

Лука Каттани, который занял кресло спортивного директора «Спартака», ответил на вопрос, касающийся спортивной стратегии московского клуба. Итальянца попросили проговорить её хотя бы тезисно.

«Самое главное – если на рынке есть хороший футболист из России, он должен быть в «Спартаке». Свинов и Хлусевич – хорошие примеры, как и Классен. Это что касается российских игроков.

Также мы должны найти химию, которая в короткий срок поднимет нас гораздо выше, чем мы находимся сейчас. Девятое место – это очень плохо. Нужно найти баланс в этой работе, чтобы подниматься на ведущие позиции, а также приобретать многообещающих игроков на будущее.

Один из важных аспектов нашей стратегии выражается в сделке по Хлусевичу. Мы закрыли её в ноябре, потому что в январе за ним бы началась охота», - рассказал Каттани представителям СМИ.