​Каттани: «Николсон в среднем забивает столько же, сколько Мартинес из «Интера», его хотел ещё один клуб из Москвы»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу трансфера форварда Шамара Николсона.

«Зимнее трансферное окно специфическое. Условно: есть 20 команд, которые ищут нападающего, но при этом есть всего 3 нападающих. Не берём возрастных игроков, как Левандовски. Берём список из тех, кому до 25 лет. Смотришь на самый верх – невозможно. Смотришь на второе место – тоже невозможно. Идёт пять-шесть позиций, и дальше Николсон. У него примерно такое же количество голов за матч в среднем, как у Лаутаро Мартинеса из «Интера». Это просто голая статистика.

Николсон находился в центре интереса в это трансферное окно. Его хотели купить многие клубы, в том числе ещё один московский клуб. Плюс был серьёзный клуб из Серии А», - сказал Каттани.