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​Каттани: «Николсон в среднем забивает столько же, сколько Мартинес из «Интера», его хотел ещё один клуб из Москвы»

14 Января 2022 • 17:34 Комментировать

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу трансфера форварда Шамара Николсона.

«Зимнее трансферное окно специфическое. Условно: есть 20 команд, которые ищут нападающего, но при этом есть всего 3 нападающих. Не берём возрастных игроков, как Левандовски. Берём список из тех, кому до 25 лет. Смотришь на самый верх – невозможно. Смотришь на второе место – тоже невозможно. Идёт пять-шесть позиций, и дальше Николсон. У него примерно такое же количество голов за матч в среднем, как у Лаутаро Мартинеса из «Интера». Это просто голая статистика.

Николсон находился в центре интереса в это трансферное окно. Его хотели купить многие клубы, в том числе ещё один московский клуб. Плюс был серьёзный клуб из Серии А», - сказал Каттани.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани Шамар Николсон
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