​Каттани: «Если вылечу из «Спартака» через неделю, не буду проситься в «ПСЖ»

Лука Каттани, занимающий должность спортивного директора «Спартака», ответил на вопрос, может ли он в будущем вернуться в «ПСЖ». Как известно, ранее Каттани возглавлял отдел скаутинга во французском гранде.

«У меня отличные отношения с «ПСЖ». Может, кто-то сделает ставку на то, что я вылечу из «Спартака» через неделю (улыбается). Всё возможно. Никто не удивится. Но в таком случае, с учётом моего характера, я не позвоню в «ПСЖ» со словами: «Я совершил ошибку, можно я вернусь?». Это невозможно», - сказал Каттани.

В ближайшие дни «Спартак» отправится на первый зимний учебно-тренировочный сбор.