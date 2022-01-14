​Каттани: «Рано или поздно кто-то сбросит «Зенит» с трона»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу «Зенита». Питерцы, как известно, становились чемпионами России в каждом из трёх последних сезонов. Лидируют «сине-бело-голубые» и сейчас, после восемнадцати туров сезона 2021/2022.

«Зенит» не может вечно выигрывать. Рано или поздно кто-то придёт и сбросит его с трона. Я хочу, чтобы это сделала правильная команда», - сказал Каттани.

«Спартак» на текущий момент располагается лишь на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Во второй части сезона перед командой стоит задача по финишу в зоне еврокубков.