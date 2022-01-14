​Каттани рассказал, в каком случае уйдёт из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу своего контракта в ходе пятничного общения с журналистами.

«Информация о том, что мой контракт рассчитан до 2024 года, - неправда. Срок моего контракта зависит от степени удовлетворения руководства клуба. Я не хотел бы работать там, где мне не рады. У нас достаточно честные отношения. Если руководство почувствует, что я что-то делаю не так, господин Федун может в любой момент позвонить и сказать: «Лука, спасибо». Никаких проблем», - заявил Каттани журналистам.

Напомним, что Лука Каттани стал спортивным директором «Спартака» в декабре.