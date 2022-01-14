​Каттани подтвердил, что Жиго остаётся в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в ходе пресс-конференции высказался по поводу защитника Самуэля Жиго.

В последнее время СМИ активно сватают Самуэля Жиго в европейские клубы. Действующий контракт француза с «красно-белыми» рассчитан до конца сезона.

«Жиго и его агент не рассматривают вероятность ухода в январе, они хорошо ведут себя с клубом. Хотя мне звонили из некоторых клубов по поводу Жиго. Я ответил, что он не на продаже. Мне говорили: «Как же так? У него же истекает контракт». Но я отвечал, что этот вариант мы не рассматриваем. Я не хочу ослаблять команду в январе», - сказал Каттани.

Осенью в «Спартаке» говорили, что Самуэль Жиго хочет вернуться в Европу из-за семейных обстоятельств.