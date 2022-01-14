​Каттани ответил на вопрос о том, будут ли новые покупки у «Спартака» зимой

«Спартак» в пятницу представил четверых игроков – Илью Свинова, Леона Классена, Даниила Хлусевича и Шамара Николсона. Спортивный директор московского клуба Лука Каттани ответил на вопрос по поводу дальнейших действий клуба на зимнем рынке.

- «Спартак» купил четверых игроков, на подходе Пруцев, плюс избавитесь от одного легионера. На этом зимняя трансферная кампания завершится?

- Да. Если мы говорим об основном составе, то да. Но я хотел бы сделать так, чтобы и «Спартак-2» становился лучше. Кроме того, надо готовить летнюю трансферную кампанию. На мой взгляд, трансферную кампанию нужно готовить заранее. Будем работать над этим уже сейчас.