​Каттани: «Хочу, чтобы «Спартак» снова боялись»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пресс-конференции высказался по поводу своих ожиданий от команды.

Специалист не смог ответить на вопрос, сможет ли «Спартак» уже в следующем сезоне свергнуть «Зенит» с трона сильнейшей команды РПЛ.

«Я должен быть реалистом. Прежде чем думать об отставании от «Зенита», нужно вернуть «Спартак» в то измерение, где он заслуживает быть.

Я сказал игрокам: «Хочу, чтобы команды, которые играют против вас, снова стали вас бояться», - рассказал Каттани.

«У «Спартака» хорошая команда – она дважды обыграла «Наполи». Но иногда «Спартак» забывает о том, что является хорошей командой», - сказал Каттани.