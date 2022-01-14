​У Каттани спросили, разбирается ли Федун в футболе

В пятницу с журналистами общался спортивный директор «Спартака» Лука Каттани. Итальянец получил вопрос, вызвавший смех в конференц-зале. У Каттани спросили, разбирается ли в футболе владелец «красно-белых» Леонид Федун.

«Разбирается ли Федун в футболе? Да, 100%. Мы много общаемся, говорим про академию, про молодёжный футбол», - высказался Каттани.

Напомним, что Лука Каттани занял должность спортивного директора «Спартака» в декабре. В последние полгода эта должность в клубе была вакантной после скандального ухода Дмитрия Попова.

Добавим, что владелец «Спартака» Леонид Федун регулярно сталкивается с критикой со стороны фанатов клуба.