Федун сказал: «Я плачу тебе, чтобы ты решал проблемы» - Каттани

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пятничной пресс-конференции получил вопрос по поводу того, кто принимал решения по зимним трансферам игроков.

«Раз я сижу здесь перед вами, значит, это моя ответственность», - высказался Каттани.

Также специалист высказался по поводу своих отношений с владельцами клуба.

«У меня была встреча с господином Федуном и Заремой Салиховой. Есть владельцы клуба, семья владельцев клуба. Есть много моментов, мелочей, с которыми мне неудобно обращаться к Федуну. Он сказал мне: «Я плачу тебе, чтобы ты решал проблемы, а не писал мне сообщения ежеминутно», - сказал Каттани.