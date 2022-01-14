​«Спартак» определился с легионером, который уйдёт – Каттани

В настоящий момент в составе «Спартака» есть девять иностранных футболистов, в то время как в условиях текущего лимита на чемпионат России можно заявить только восемь легионеров. Спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани дал комментарий на этот счёт в ходе своей пятничной пресс-конференции.

«Мы могли решить вопрос вчера, но ситуация на рынке быстро меняется. Пока не получилось», - высказался итальянский специалист.

«Определились ли мы с тем, кто уйдёт? Да. Но сейчас я не могу сказать. Если я скажу, рынок отреагирует», - высказался Каттани.

Ранее «Спартак» представил игроков, которые уже перешли в клуб зимой.