​Каттани: «Федун полон решимости вернуть «Спартак» на ведущие позиции»

В пятницу проходит пресс-конференция спортивного директора «Спартака» Луки Каттани. В одном из вопросов итальянцу указали на его цитату из интервью, вышедшего накануне. Тогда Каттани сказал, что «Спартак» вернётся на ведущие позиции, с ним или без него.

«Надеюсь, что со мной», - пояснил Каттани с улыбкой.

Итальянский специалист отметил, что владелец «Спартака» Леонид Федун и руководители клуба полны решимости добиваться успехов.

«Спартак» должен быть в лидерах, и мы вернёмся на эти позиции. Даю руку на отсечение, что эту цель преследуют все, в частности владелец клуба. Он полон решимости вернуть «Спартак» на вершину», - сказал Каттани.