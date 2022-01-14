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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Каттани пообещал две хорошие новости фанатам «Спартака» на днях

14 Января 2022 • 15:32 Комментировать

В пятницу на «Открытие Арене» проходит пресс-конференция Луки Каттани, в декабре занявшего должность спортивного директора «Спартака». Итальянец получил вопрос по поводу игроков, чьи контракты истекают, в частности по поводу Зелимхана Бакаева.

Каттани сказал, что для болельщиков «Спартака» на днях будет сразу две хорошие новости. При этом специалист отметил, что новости эти не будут касаться футболистов, чьи трудовые договоры истекают в конце текущего сезона.

«Спартак» в ближайшие дни отправится на первый зимний учебно-тренировочный сбор. После первой части сезона команда занимает лишь девятое место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани
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