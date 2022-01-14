Перед началом пресс-конференции спортивного директора Луки Каттани «Спартак» представил футболистов, которые уже пришли в клуб в зимнее трансферное окно.

Голкипер Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитник Даниил Хлусевич и нападающий Шамар Николсон получили футболки со своими игровыми номерами и сделали фотографию.

Свинов будет играть за «Спартак» под номером 88, Классен – под номером 5, Хлусевич – под номером 26, а Николсон – под номером 19.

Добавим, что после первой части сезона «Спартак» располагается лишь на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.