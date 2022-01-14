​Каттани рассказал, что у него было предложение от другого клуба из России

В пятницу проходит пресс-конференция спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, пришедшего в клуб в прошлом месяце. Каттани сказал журналистам, что он хорошо знает российский рынок. Итальянец отметил, что изучать рынок России он начал несколько лет назад. Тогда Каттани поступало предложение от другого российского клуба, но он его не принял.

- Не спрашивайте меня, какой клуб делал мне предложение. Все равно не скажу, - сказал Каттани.

Также Лука Каттани сказал, что он собирается учить русский язык.

- Я обязан выучить русский язык, ведь эта страна меня приняла. Не знаю, когда, но я постараюсь его выучить, - отметил директор.