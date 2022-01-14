Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым оценил перспективы Юрия Жиркова в составе «Химок».

«Юру мы хорошо знаем. Он - профессионал, сильный игрок. Нельзя сказать, что для «Химок» это прямо усиление, потому что, как бы там ни было, о возрасте забывать нельзя. Но это огромный опыт. Такие футболисты ниже определённого уровня всё равно не опускаются. Многое теряется с возрастом, но класс, техника и мастерство нет. А у него это есть. По любому, он в этом плане лучше многих футболистов РПЛ сейчас. Нужно теперь рационально подобрать ему игровое время.

Будет ли он помогать развиваться молодым игрокам? Его все-таки подписывают не для помощи молодым, а для выполнения конкретной задачи: сохранить прописку в РПЛ. Неважно, какой ты: молодой, старый, средний - нужен результат. Юру для этого и подписали, чтобы он давал результат. В молодые будут зависеть сами от себя. Кто-то будет на него смотреть, кто-то - нет. Сейчас такое время, что не поймёшь, чего ожидать от молодёжи и куда молодёжь смотрит», - сказал Мостовой.