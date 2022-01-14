Соболев: «Мне нравился Руй Витория»

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился воспоминаниями о работе под руководством Руя Витории в первой части сезона.

Напомним, что в декабре Руй Витория был отправлен в отставку. Новым тренером «Спартака» стал итальянец Паоло Ваноли.

«Работа под руководством Руя Витории – новый опыт. В чемпионате России результаты не очень, но в Лиге Европы мы вышли в плей-офф с первого места, я забивал «Наполи» и «Лестеру». Мне этот тренер нравился. Очень интересные тренировки, всё через мяч», - рассказал Соболев журналистам.

После первой части чемпионата России «Спартак» занимает девятое место.